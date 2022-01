Chuck de retour ? Zachary Levi confirme qu'un film est en projet

C'est le 27 janvier 2012 que la chaîne NBC a diffusé le dernier épisode de Chuck au terme de sa saison 5. Un final qui reste encore en travers de la gorge de beaucoup de fans tant celui-ci n'était pas très cohérent avec l'esprit de la série, que ce soit au niveau de certaines décisions étranges de la part des personnages (Ellie qui laissait son frère au pire moment possible) ou du concept de fin ouverte mal géré (le baiser entre Chuck et Sarah n'était pas assez parlant et presque déceptif).

Bientôt un film Chuck ?

Aussi, cela fait désormais près de dix ans que les fans militent pour un retour de la série afin de lui permettre d'obtenir la conclusion qu'elle mérite. Un espoir impossible ? Peut-être pas. Alors que Chuck a déjà été au centre de quelques miracles par le passé (la série a été régulièrement sauvée de l'annulation grâce à la manifestation du public, notamment via un mouvement lié à Subway), Zachary Levi - l'interprète de cet espion pas comme les autres, vient clairement d'ouvrir la porte à une suite.

De passage dans le podcast Inside of You, le comédien - désormais star du DCEU avec son rôle de Shazam, a confirmé sa volonté d'offrir un film à Chuck, à l'instar de ce que peut régulièrement faire l'équipe de Psych. "Je tente de réaliser un film Chuck depuis longtemps, avant même la fin de la série, a-t-il rappelé. Je me suis toujours dit qu'avec quasiment pas de budget, ni de temps, on arrivait toujours à réaliser en quelque sorte un mini film d'action chaque semaine. Donc si on était capable d'obtenir un peu plus de budget et un peu plus de temps, on pourrait vraiment faire des films Chuck incroyables. Je tente vraiment de mettre ça en place depuis 2012".

Zachary Levi confiance pour une suite de la série

Le twist ? Il l'a ensuite précisé avec une pointe de mystère, son rêve semble être enfin sur la bonne voie, "J'ai le sentiment que le temps est venu. J'ai eu des discussions à la fois très bonnes et prometteuses avec les créateurs, Josh Schwartz et Chris Fedak. On a vraiment passé un bon moment, rattrapé le temps passé".

De quoi comprendre qu'un tel projet est donc officiellement en chemin ? Attention à l'enflammade. "Je ne sais pas si c'est vraiment une annonce officielle ou non", a admis le comédien. Malgré tout, ça ne pourrait être qu'une question de temps. Il l'a promis, il est plus motivé et convaincu que jamais, "Je n'ai jamais arrêté d'essayer et je n'arrêterai pas. Je dis souvent en rigolant que même si je dois jouer un Chuck retraité, on le fera un jour !".

D'une nature optimiste, Zachary Levi a notamment soulevé un point très important. Selon lui, la période actuelle, avec l'avènement des plateformes de streaming, est tout simplement propice à un tel film, "Je pense qu'on est vraiment proche de réaliser quelque chose, ce qui m'excite énormément. On est une série de Warner Bros et avec tous ces sites actuels, dont HBO Max [qui appartient à WB, ndlr], on pourrait facilement faire quelques films et les ajouter au catalogue".

Oui, vous ne rêvez pas, si aucun film n'a encore été annoncé, Zachary Levi envisage déjà une franchise... Cette année 2022 commence parfaitement.