Christian Quesada en prison : il brise le silence dans une lettre !

Le 8 avril 2020, Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison ferme pour "corruption de mineur" sur quatre jeunes filles ainsi que de "détention et diffusion d'images pédopornogaphiques". Il continue donc de purger sa peine dans l'établissement pénitencier à Bourg-en-Bresse. Son arrestation a été un énorme choc pour beaucoup de personnes et a donné vie à deux documentaires sur l'ex-champion des 12 coups de midi, diffusés sur C8.

La lettre de Christian Quesada

A l'époque du tournage, le producteur Guillaume Genton a essayé d'obtenir la version de Christian Quesada, mais sa lettre est restée sans réponse. L'ancien candidat de l'émission de TF1 a attendu deux mois avant de se manifester. C'est sur le plateau de TPMP que le producteur a lu le message de Christian Quesada dans lequel il s'en prend à la chaîne et à Cyril Hanouna : "Pensez vous que je vais consacrer du temps à quelqu'un travaillant pour une chaîne où, depuis 15 mois, vous n'avez de cesse de manier lynchage médiatique, insultes, diffamation pure et simple, et pire, calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d'innocence."

Christian Quesada écrit ensuite : "Je vous rappelle que les faits pour lesquels j'ai été interpellé sont certes graves, condamnables, et donc condamnés, mais cela reste des délits passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam. (...) Vous remercierez cependant votre patron (Cyril H) pour cette phrase collector (à propos de Michel Cymes) : 'Je suis contre l'acharnement médiatique'. NON MAIS LOL QUOI."

La réponse de Cyril Hanouna

Cyril Hanouna n'a pas manqué de réagir à ces quelques mots : "C'est vrai qu'on a fait énormément de choses sur Christian Quesada mais c'était une affaire - on parle de médias - qui nous concernait et qui concernait les téléspectateurs. On avait même envisagé de faire 'Qui peut battre Christian Quesada' et on voulait développer un jeu avec lui donc on a été tous choqués et abasourdis quand on a appris ce qui s'était passé et de quoi il avait été accusé, donc on a traité l'affaire qui rebondissait chaque jour."