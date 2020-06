Chris D'Elia (You) accusé de harcèlement sexuel : Penn Badgley réagit, très "troublé"

La semaine dernière, la série You était éclaboussée par un scandale : Chris D'Elia, qui joue Henderson, un comédien qui drogue des jeunes filles mineures pour les prendre en photo dévêtues a été semble-t-il rattrapé par son rôle. Il a en effet été accusé par plusieurs jeunes femmes de harcèlement sexuel et de leur avoir notamment demandé des photos dénudées alors qu'elles étaient mineures. Des accusations auxquelles Penn Badgley, qui interprète le personnage principal Joe Goldberg dans la série, a réagi dans le podcast Can't Stop watching du Los Angeles Times ce mardi 23 juin 2020.

Penn Badgley "très affecté" par les accusations portées contre Chris D'Elia

Il s'est dit "très touché et troublé" par ces accusations et trouve cela "perturbant" que sa propre série, dans laquelle il joue un harceleur et assassin de femmes, encourage ce genre de comportement. "Ca m'a profondément affecté. J'ai été très troublé. Je suis très troublé. Je ne connais pas Chris. Je sais que, s'il y a quelque chose que nous avons besoin de faire en ce moment, c'est de croire les femmes". Celui qui interprète le charmant libraire psychopathe Joe Goldberg dans la série Netflix avoue avoir remis en question son rôle : "L'idée que la série comme la nôtre pourrait, indirectement, involontairement, être un refuge pour ces personnes qui abusent des autres est perturbant. C'est très perturbant." Il s'interroge : "Est-ce qu'une série comme la nôtre aide à créer cette culture ? Eh bien, je sais au moins que notre série parle de choses de façon démantelée et déconstruite. J'aurais espéré que, au moins, notre série ne serve pas à soutenir cette façon de faire et ces systèmes, pas vrai ?".

Il a également révélé que la première chose qu'ont fait les producteurs de la série en apprenant les accusations contre D'Elia était de contacter Jenna Ortega, qui jouait Ellie, une jeune fille victime d'Henderson, pour s'assurer qu'elle allait bien et se sentait en sécurité.