Charli et Dixie D'Amelio, Cardi B, Jason Derulo... TikTok prévoit un réveillon du nouvel an dingue

Venez fêter le réveillon du jour de l'an sur TikTok !

TikTok, numéro 1 des applis les plus téléchargées en 2020, vous invite à revisiter l'année 2020 avec "Year on TikTok". Les utilisateurs du réseau social peuvent poster des contenus, des tendances, des créateurs qu'ils ont kiffé et qui leur ont fait un peu oublier les problèmes cette année marquée par la pandémie. Mais l'application pense aussi à 2021 et vous propose une soirée de réveillon du jour de l'an à ne pas manquer ! Parce que même si vous ne pouvez pas célébrer la nouvelle année nombreux à cause de la Covid-19, vous avez quand même le droit de faire la fête en respectant les gestes barrières grâce à cette méga fiesta à distance.

Le soir du 31 décembre 2020, rendez-vous à 21h30 sur le compte TikTok pour une soirée en live que vous allez adorer ! La star de TikTok Brittany Broski alias Kombucha Girl et le rappeur américain Lil Yachty donneront le coup d'envoi des festivités en présentant des concerts de musique en live, des sketchs de créateurs et d'autres surprises avant un "décompte inoubliable".

Des lives, des guests, des hashtags et des nouveaux filtres

Pour cette soirée de réveillon du jour de l'an, TikTok a prévu des lives musicaux avec de nombreux artistes tels que Jason Derulo, Saweetie, Aly & AJ, Tai Verdes et Anitta. Mais plusieurs autres stars feront aussi des apparitions spéciales comme les soeurs TikTokeuses Charli D'Amelio et Dixie D'Amelio qui ont récemment sorti une collab avec Hollister, la rappeuse Cardi B qui a cartonné avec son feat. WAP, Liam Payne des One Direction, ou encore Mick Fleetwood du groupe mythique Fleetwood Mac.

En plus de pouvoir suivre cette soirée du réveillon du nouvel an sur TikTok, vous pourrez poster des vidéos avec les hashtags #Bye2020 et #Welcome2021. Le premier servira à dire au revoir à 2020 et à se créer des souvenirs de ce réveillon un peu particulier et le deuxième vous permettra de prendre un nouveau départ pour 2021 et de partager vos nouvelles résolutions.

Sans oublier les nouveaux filtres qui ont été spécialement créés pour les fêtes de fin d'année ! Il s'agit des filtres Snow Playground et Confetti Celebration, pour passer en mode neige comme si vous étiez au ski ou en mode fête avec des confettis partout. Ils sont disponibles pour les utilisateurs de TikTok qui ont l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max (des filtres que vous pouvez utiliser depuis le 26 décembre 2020 pour vous entraîner).