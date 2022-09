Cette série culte va ENFIN avoir une suite en film, et on a déjà le casting !

Ça n'aura échappé à personne, la mode est aux suites ou aux reboots de séries cultes. Plusieurs d'entre elles ont eu droit à de nouvelles saisons comme Sex and the City avec And Just Like That, Dexter avec Dexter : New Blood et bientôt That 70's Show avec That 90's Show. D'autres projets étaient aussi en cours pour d'autres productions et ça se concrétise pour l'une d'entre elles.

Et un film pour Community !

Après des années de rumeurs, de suspense et de déclarations des acteurs, c'est officiel : Community va bien avoir un film ! L'info a été confirmée ce vendredi 30 septembre 2022, d'abord via les réseaux sociaux puis dans un communiqué. C'est la plateforme Peacock qui a commandé cette suite de la comédie culte, diffusée entre 2009 et 2015. Le créateur Dan Harmon sera à l'écriture du long métrage en compagnie d'Andrew Guest qui a réalisé le scénario d'épisodes cultes du show. Sortie prévue en 2023 aux US !

Pour rappel, Community suivait l'histoire d'étudiants d'une faculté publique aux Etats-Unis. Parmi eux ? Jeff Winger, un faux avocat qui avait menti sur son diplôme et retourne sur les bancs de l'école. La série avait notamment révélé au grand public Donald Glover alias Childish Gambino et Allison Brie (vue ensuite dans GLOW).

Ceux qui reviennent (ou pas) dans le film

En plus de cette annonce, on connaît même déjà le casting du film... et il y a des absents. Seront de retour : Joel McHale (Jeff Winger), Danny Pudi (Abed Nadir), Alison Brie (Annie Edison), Gillian Jacobs (Britta Perry), Jim Rash (Dean Craig Pelton) et Ken Jeong (Ben Chang). Trois acteurs principaux qui avaient quitté la série en cours de route seront donc absents : Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett), Donald Glover (Troy Barnes) et Chevy Chase (Pierce Hawthorne). Le communiqué laisse aussi penser que d'autres acteurs secondaires tels que John Oliver (Ian Duncan), Jonathan Banks (Buzz Hickey), Keith David (Elroy Patashnik) et Paget Brewster (Frankie Dart) ne reviendront pas.