Cette île a disparu des cartes et personne ne peut remettre la main dessus, à moins qu'elle n'ait jamais existé ?

Une île coulée par la CIA ?

Contrairement à Montluçon, l'île de Bermeja n'a en apparence rien d'une légende. Elle est répertoriée par de nombreuses cartes. La première fois que son nom apparaît serait situé en 1535 par un dénommé Gaspar Viegas. On la retrouverait sur bien d'autres cartes jusqu'en dans les années 1900, sans que personne n'en ait grand chose à foutre. Wiki nous informe que "plusieurs agences fédérales des États-Unis, dont la CIA, ont rapporté son existence. Sa présence géographique s'est maintenue jusqu'en 1946 dans un ouvrage édité par le gouvernement mexicain". Ok, cool, ça fait crédible. Et ?

Oui mais voilà. Vers les années 1990, des gars sûrement pas trop mal payés se réveillent et découvrent du pétrole dans le coin. Et pas qu'un peu. Et comme c'est situé entre le Mexique et les US, le pays des burgers, de Nike et du Coca se dit qu'il y a peut-être quelque chose à gratter.

Le Mexique et les Etats-Unis se mettent donc sur le bail dans l'idée de partager le gâteau. Sauf que, oups, le gars côté Mexique, le sénateur mexicain José Angel Conchello (rip et déso du spoiler un peu direct), meurt dans un accident de voiture. Forcément, certains se disent "comme par hasard" et commencent à se dire que cet accident n'en était peut-être pas vraiment un. Que le mec avait découvert un truc et s'était fait "accidenter".