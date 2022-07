La Turquie vient de découvrir la deuxième plus grande réserve de terres rares au monde. Et ça change tout

L'un des plus grands maux de tête des constructeurs de véhicules électriques est leur dépendance aux terres dites rares, un groupe d'éléments chimiques clés pour le secteur. Bien qu'ensemble ils ne soient pas aussi rares que leur nom l'indique, leur chaîne d'approvisionnement est limitée, la demande et les prix sont à la hausse et ils sont souvent marqués par une dépendance vis-à-vis de la Chine, ce qui leur confère une valeur géopolitique. Pour compléter le tableau, ils jouent un rôle stratégique. Ce panorama complexe pourrait cependant être redessiné dans les années à venir.

Une découverte majeure en Turquie, l'Europe grande gagnante ?

La Turquie vient d'annoncer la découverte d'une immense réserve de terres rares dans le district de Beylikova, en Anatolie centrale, qui lui permettra de se tailler une place cruciale dans le secteur. Les calculs du gouvernement - distillés par son ministre de l'Énergie, Fatih Dönmez - soulignent qu'il ajoute "694 millions de tonnes d'éléments de terres rares", ce qui en ferait, soulignent-ils, la deuxième plus grande réserve au monde, seulement derrière Bayanoba (Chine), avec 800 millions de tonnes.

"Ce qui est rare est toujours précieux . L'accès n'est pas facile car on ne les trouve pas partout dans le monde. On parle de matériaux utilisés dans des produits technologiques hautement stratégiques : l'industrie aéronautique, la défense, le spatial, le biomédical... Ils sont utilisés dans de nombreux domaines", a-t-il souligné.

Dans une première phase, le gouvernement prévoit de traiter 1 200 tonnes par an, bien que son objectif final aille beaucoup plus loin. "Nous traiterons 570 000 tonnes de minerai par an. De ce minéral traité, nous obtiendrons 10 000 d'oxyde de terre rare. Nous parlons de 72 000 tonnes de barytine, 70 000 tonnes de fluorite, 250 tonnes de thorium", déclare Dönmez : "Je veux surtout mettre l'accent sur le thorium, un élément qui nous offrira de grandes opportunités et comme combustible dans les nouvelles technologies nucléaires".

Le nouveau pool de Beylikova comprend 10 des 17 éléments qui composent le groupe de terres rares. Outre cette variété et cette abondance, un autre des grands avantages du gisement est que le minéral est relativement proche de la surface, entre 50 et 100 cm, ce qui facilite son extraction. "Par conséquent, vos coûts seront bien inférieurs", se réjouit le ministre .

Ce que Dönmez n'a pas décrit en détail, c'est le calendrier géré par le gouvernement Erdoğan pour le fonctionnement complet de la réserve. Il a seulement glissé que l'installation pilote pour travailler dans la région sera achevée d'ici un an. Pour que la construction de l'usine de production industrielle démarre, il faudra attendre la fin des travaux d'étude et de R&D.

La vue est tournée vers l'industrie nationale turque, mais aussi vers le juteux marché international. "Nous aurons la possibilité d'exporter", a glissé le ministre. L'Europe est l'une des régions qui pourrait bénéficier du nouveau scénario et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Dans la boîte des terres rares -une étiquette quelque peu déroutante, puisque, comme le souligne le Collège officiel des géologues, il ne s'agit pas vraiment de "terres"-, des éléments tels que le scandium, l'yttrium, le cérium, le lanthane, le praséodyme, le thulium, l'ytterbium sont inclus, aux applications multiples et surtout précieuses dans l'industrie technologique. Son rôle est clé dans le développement de moteurs électriques, le développement d'outils astronomiques ou d'écouteurs, d'enceintes, de disques durs, d'ordinateurs et de capteurs.

Bien que dans le secteur de l'automobile électrique, par exemple, on tente déjà de limiter la dépendance excessive à ce type d'élément, la vérité est que la demande devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années. Le cabinet de conseil Adamas Intelligence calcule par exemple que la consommation mondiale de terres rares pour les aimants s'élèvera à quelque 15,7 milliards de dollars en 2030, ce qui quadruplerait presque le volume enregistré l'an dernier.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues espagnols de Xataka.