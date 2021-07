Cécile (Mariés au premier regard 2021) à Cannes avec sa fille Anissa : jugée vulgaire, elle réagit

Candidate emblématique de la saison 5 de Mariés au premier regard, l'émission de dating sur M6, Cécile vient de réaliser le rêve de beaucoup de personnes sur Terre. Ce jeudi 8 juillet 2021, l'ex-femme d'Alain (oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le couple a finalement divorcé), a en effet profité de la projection du film Stillwater lors du Festival de Cannes pour monter sur les plus célèbres marches du monde.

Sa tenue à Cannes jugée "vulgaire"...

Un moment inoubliable pour la quadragénaire, qu'elle a bien évidemment tenu à partager avec Anissa, sa fille de 18 ans, qui a malheureusement été quelque peu gâché par... d'inévitables trolls sur les réseaux sociaux. En cause ? Sa robe prêtée pour l'occasion était ponctuée d'un grand décolleté.

Et visiblement, certains internautes ont cru bon de critiquer ce choix vestimentaire pour un tel événement et pour une personne de son âge. "C'est limite vulgaire quand même pour une quinqua", "Ca fait plus p*tasse qu'autre chose", "Vous n'envoyez pas une image très avantageuse" a-t-elle notamment reçu en commentaires.

... Cécile réagit sur Instagram

Des propos honteux et inappropriés, qui ont donc motivé Cécile à réagir. Ainsi, dès son retour à Marseille après cette journée de rêve, l'ex-candidate de M6 a tenu à faire une mise au point importante sur Instagram face à ces haters, "Sachez que je suis quelqu'un qui assume complètement ses idées, ses paroles, et donc ses choix de tenues." Elle l'a ensuite précisé, elle ne voit pas pourquoi son âge devrait l'empêcher d'être elle-même et d'apprécier ce qui lui est offert, "Je suis quelqu'un qui est vraiment bien dans sa tête. 40 ans pour moi, c'est vraiment le plus bel âge."

Aussi, devant tant de bêtises proférées sur les réseaux sociaux, Cécile n'a pas caché sa déception et son inquiétude vis-à-vis de la lente évolution de notre société, "C'est pas par rapport à moi que ça me blesse, pas du tout. Mais c'est vis-à-vis de l'image de la femme dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'elle a un décolleté, parce que [la robe] est un peu courte, parce qu'elle kiffe sa vie, elle kiffe ce moment là... Je vois qu'il y a énormément de frustration et de jalousie." Néanmoins, que ses fans se rassurent, ce ne sont pas ces critiques qui la feront douter. Elle l'a rappelé avec le sourire, "Je suis bien dans ma tronche, je suis bien dans ma peau. J'ai voulu marquer le coup parce que une montée des marches, on ne la fait pas tous les jours."