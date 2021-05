Catherine Davydzenka (Ici tout commence) victime d'un grave accident adolescente : elle raconte

Catherine Davydzenka raconte son grave accident

Si Hortense est toujours souriante et positive dans Ici tout commence, sur TF1, son interprète Catherine Davydzenka a vécu des périodes douloureuses dans la vie dont une en particulier, à cause de laquelle elle a été obligée d'arrêter la danse.

Que s'est-il passé ? Une voiture l'a violemment renversée lorsque l'actrice avait seulement 15 ans : "Je courais sur un passage piétons, après un bus. La voiture était en montée, de ce que je me souviens parce que j'ai perdu connaissance. Comme elle pensait que j'avais le temps de passer, elle a continué sans freiner", explique Catherine Davydzenka en interview avec Seb Avec Ta Star.

"Je ne savais pas si j'allais pouvoir remarcher"

La suite ? "J'ai glissé, je me suis relevé et je me suis pris la voiture en pleine poire. Selon les témoins, je suis passée par-dessus et la voiture m'a roulé sur les jambes. Je me suis retrouvée paralysée, en fauteuil roulant. Je ne savais pas si j'allais pouvoir remarcher un jour, la danse, c'était mort. Ça a littéralement failli ruiner ma vie. Aujourd'hui, je n'ai plus de sensibilité dans le tibia droit, mais j'ai aucune cicatrice (...) Mes jambes n'étaient pas cassées. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, c'était un peu étrange. Par contre, je ne pouvais pas bouger", confie l'interprète de Hortense dans Ici tout commence.