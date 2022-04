Catherine Davydzenka (Hortense dans Ici tout commence) a vraiment perdu du poids pour l'intrigue sur la boulimie

Catherine Davydzenka nous avait prévenu : les téléspectateurs sont en train de découvrir une facette sombre de la personnalité de Hortense dans Ici tout commence. Dans l'épisode diffusé ce lundi 25 avril 2022 sur TF1, la jeune étudiante évoquait avec Claire (Catherine Marchal) le fait qu'elle souffre de boulimie. Une intrigue que l'actrice est très contente de défendre, comme elle l'a confié à TéléStar. Mais elle a aussi fait une autre révélation.

Catherine Davydzenka a perdu "6 à 7 kilos" pour l'intrigue de Hortense sur la boulimie

Afin d'être la plus proche possible de son personnage, Catherine Davydzenka a pris une décision. Quand elle a appris que Hortense souffrait de boulimie dans les futurs scénarios, l'actrice de 23 ans a pris la décision de perdre du poids. Elle confie à TéléStar avoir perdu "6 à 7 kilos" pour cette intrigue dans Ici tout commence. "Je l'ai fait de ma propre initiative, en étant encadrée. C'était une des choses qui me tenait le plus à coeur." a expliqué la star. En plus de ça, Catherine Davydzenka explique qu'il était important pour elle de ne pas glorifier la maladie et donc qu'elle a voulu se "transformer" physiquement. "C'était très important pour moi de ne pas rendre la boulimie jolie ou sexy. Je ne voulais pas que ce soit une nana bien coiffée, bien maquillée et mince à ce moment-là de l'arche mais que la maladie se voie. Qu'elle soit amaigrie et creusée." ajoute-t-elle.

Pour se préparer, l'interprète de Hortense a aussi fait des recherches et s'est appuyée sur le témoignage de ses proches. "Deux ou trois personnes proches - et c'est déjà trop - ont souffert de boulimie jusqu'à l'hospitalisation." a-t-elle ajouté. C'est donc pour cela que cette arche narrative lui tenait tant à coeur.