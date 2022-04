Ici tout commence : un énorme secret sur Hortense bientôt dévoilé, "On va découvrir sa face sombre"

Suite aux départs successifs de deux personnages emblématiques d'Ici tout commence - Maxime (Clément Rémiens) et Noémie (Lucia Passaniti), les scénaristes profitent désormais de ce vide laissé pour mettre davantage en avant d'autres héros historiques du spin-off de Demain nous appartient. Et d'après les informations d'Allociné, c'est Hortense (Catherine Davydzenka) qui aura bientôt le droit à sa grande intrigue.

La face sombre d'Hortense bientôt dévoilée

Au programme ? Après s'être déjà retrouvée au centre d'une relation particulièrement gênante l'an passé avec Hugues Leroy (Yann Sundberg), la jeune femme va de nouveau être mêlée à une inquiétante histoire dans les semaines à venir. "On va découvrir la face sombre d'Hortense", a révélé la comédienne auprès de nos confrères.

Là où Hortense était jusqu'à présent toujours apparue comme une personne "hyper positive, optimiste" et capable de "voir toujours le soleil partout", les auteurs ont visiblement décidé de s'attarder sur un autre côté de sa personnalité, bien plus complexe et intriguant. "Elle a aussi une face sombre. Elle a des moments de cafard, des moments où elle s'énerve contre les autres. Et on va découvrir qu'elle exprime ça dans un journal intime vidéo".

Un secret dévoilé, grosse conséquence à venir

Or, vous vous en doutez, si dans les faits cela n'a rien de problématique, ce secret ne va pas le rester très longtemps. Après avoir rappelé, "Hortense se filme et raconte ses états d'âme. Avec tout ce que ça implique du journal intime. De l'excès, des choses qu'on ne pense pas forcément et qu'on dit pour se soulager", l'actrice a révélé que ces vidéos seront bientôt dévoilées publiquement et ne resteront logiquement pas sans conséquences auprès de son entourage à l'institut.

"Ses proches, vont lui en vouloir en disant "Mais pourquoi tu dis ces horreurs sur nous ? D'où tu trahis nos secrets ?, a dévoilé Catherine Davydzenka. Car certains personnages vont se sentir trahis et des secrets vont être dévoilés." Une situation qui sera extrêmement difficile à vivre pour l'étudiante en cuisine, mais qui a été réjouissante à jouer.

Comme l'a rappelé son interprète, tout ceci va en effet permettre à son héroïne de prendre de l'épaisseur en mettant en lumière "un plus grand mal-être" qu'elle a tenté de cacher pendant des années. Rassurez-vous, Hortense restera Hortense, mais elle apparaîtra bientôt comme plus complète, "Il faut que ça reste le personnage qu'on connaît, et en même temps que le public ait l'impression d'apprendre des choses sur elle".