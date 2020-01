Caroline Receveur se lâche comme jamais sur son couple avec Hugo Philip face à Guillaume Pley

Caroline Receveur se confie sans langue de bois sur son couple

Ce vendredi 10 janvier 2020, Caroline Receveur et Hugo Philip fêtent leurs 3 ans de relation amoureuse. Si les deux tourtereaux se sont déclarés leur flamme sur Instagram, l'ex candidate de télé-réalité (Secret Story 2) devenue businesswoman (elle a fondé sa propre marque de thé Wandertea, a créé sa propre ligne de vêtements RECC Paris...) a répondu aux questions sur son couple dans Le QG, animé par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu.

La fashionista a notamment avoué fouiller dans le téléphone de son mec. "Oui" a-t-elle assumé, précisant l'avoir fait avec "tous". "En plus, avec Hugo, j'ai totale confiance, mais on sait jamais" a-t-elle ajouté. Et elle ne se cache pas de ça, Caroline Receveur regarde même le portable de Hugo Philip quand il est près d'elle : "Des fois, c'est à côté de lui, il s'en fout", "je scrolle vite fait les Insta messages". "Je vois beaucoup de gens qui prennent les choses pour acquises. Je pense qu'il faut quand même avoir ce côté où t'as peur de perdre l'autre et pas dire : 'Oh ça va, il me trompera jamais'" a-t-elle ainsi déclaré.

Quant à l'infidélité, elle n'a jamais trompé ses boyfriends mais en revanche, elle a déjà été trompée par un ex. A-t-elle pardonné ? "Oui, dans l'une de mes anciennes relations, mais c'était une erreur". Et maintenant, pardonnerait-elle à Hugo Philip si un jour il était infidèle ? "Non" a-t-elle dit, avant de préciser : "Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a un enfant" et "ça dépend de l'infidélité, est-ce que c'est one shot, est-ce que c'est une relation cachée depuis des mois ? Est-ce que c'est au bout de 6 mois ou au bout de 15 ans ?".

Concernant les mensonges, Caroline Receveur a avoué avoir déjà menti à son chéri. "Ouais" a-t-elle confié en riant, "en toute décontraction". "Mais grave, mais sur des conneries" a-t-elle assuré. Et les disputes ? Elles n'en fait "pas en public".

Caroline Receveur détaille sa rencontre avec Hugo Philip

La it girl a aussi raconté plus en détails sa rencontre avec celui qui partage sa vie et qui est le père de son enfant, Marlon. Caroline Receveur a expliqué avoir rencontré Hugo Philip "dans la rue", dans le "quartier Montorgueil, à Paris. J'allais à un rendez-vous et, lui, il sortait du taf" et c'est la "première fois de ma vie où je croise un mec qui me fait 'waouh'. Et je me suis retournée, lui aussi, mais pas au même moment. J'ai continué ma vie et je sais pas pourquoi, je ne regarde pas souvent mes Insta messages parce que j'en reçois beaucoup, il m'en avait envoyé un".

Quel était le contenu de ce message privé sur Instagram ? "Il m'a dit : 'Coucou Caro, est-ce que c'est toi que j'ai croisé dans la rue ?'. J'ai répondu" a-t-elle indiqué, "Il savait qui j'étais mais c'est pas son genre déjà, c'est pas un gros dragueur, il se voyait pas m'écrire. Il se disait : 'Elle doit recevoir des millions de messages'. Mais son pote (avec qui il déjeunait après avoir croisé Caroline Receveur, ndlr) lui a dit : 'Qu'est-ce que t'as à perdre ?'. Donc allez-y envoyez des messages, ça sert !".

Entre Caroline Receveur et Hugo Philip, le coup de foudre a donc été immédiat physiquement mais aussi mentalement : "On a eu un très bon feeling instantanément". "Je venais de sortir d'une relation, je ne pensais pas du tout me remettre en couple, puis 8 mois après, j'étais enceinte" a-t-elle même ajouté.

L'intégralité du passage de Caroline Receveur dans le QG est à voir ci-dessous :