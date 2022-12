Carla Moreau savoure sa perte de poids depuis sa rupture d'avec Kevin : "ça fait un bien fou"

C'était l'annonce surprise de cette fin d'année dans le monde de la télé-réalité : après plusieurs années de vie commune, ponctuée par la naissance de leur fille Ruby en 2019 et un mariage XXL en 2022, Carla Moreau et Kevin Guedj ont finalement décidé de se séparer. Une rupture qui fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs (elle serait liée à une tromperie) et qui ne se déroulerait pas de la meilleure des façons, la faute à de fortes tensions entre les deux ex.

Carla Moreau transformée depuis sa rupture

Toutefois, si l'ancienne star des Marseillais traverse donc l'une des pires périodes de sa vie, Carla Moreau arrive malgré tout à retirer du positif de cette situation. Afin d'oublier ses problèmes et se recentrer sur elle-même, elle a en effet décidé de reprendre la main sur sa santé et d'opter pour une meilleure hygiène de vie à base de sport, mais également d'une alimentation plus équilibrée, pour perde du poids.

Un programme classique que tout le monde a déjà mis en place au moins une fois dans sa vie après une déception amoureuse, qui semble néanmoins fonctionner. A l'occasion d'une FAQ organisée en story sur Instagram, Carla Moreau a tout simplement confessé qu'elle avait déjà perdu "10 kilos". Une transformation qu'elle savoure et qui ne serait d'ailleurs pas sans conséquences, "Je me sens apaisée".

Interrogée par la suite sur son bien-être aujourd'hui, la star de télé-réalité a répondu, "Je travaille beaucoup sur moi et j'ai l'impression de me découvrir en tant que femme, ça fait un bien fou". Puis, à l'occasion d'une question sur sa nouvelle vie de mère célibataire, Carla Moreau a précisé qu'elle n'était pas du genre à se laisser abattre et que son nouvel état d'esprit lui permettait d'être optimiste pour la suite. "Il faut accepter la vie comme nous devons la vivre et surtout, elle ne fait rien au hasard, a-t-elle rappelé. La vie est encore longue, je suis sûre que de belles choses arriveront. Une femme se relève de toute difficulté, croyez en vous et tout ira bien".