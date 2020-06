Carla Moreau (Les Marseillais aux Caraïbes) amincie : elle dévoile son bikini body après sa lipo

Carla Moreau a ainsi profité d'essayer des maillots de bain Delion Paris, pour des placements de produits sur Insta, pour montrer en photos et en vidéos son nouveau bikini body. Comme sa copine Maeva, qui a perdu 10 kilos, l'influenceuse a donc réussi à mincir grâce au bistouri.

"Je n'ai pas eu le mental pour faire du sport"

Se filmant chez Maeva avec Kevin et Ruby (vu qu'ils sont sans maison et ont quitté l'hôtel de luxe à Monaco), la mère de famille avait avoué dans sa story préférer la liposuccion au sport. "Le problème est que je me suis élargie au niveau du bassin", et "c'est vrai que mon ventre était devenu plus flasque vu que j'ai grossi puis perdu" avait-elle confié, ajoutant : "Je n'ai pas eu le mental pour faire du sport". Carla Moreau qui voulait "attendre que tous les bleus disparaissent pour vous montrer" son "nouveau corps" a donc enfin révélé son amincissement, et c'est clair qu'on ne voit pas qu'elle a récemment donné naissance à son premier enfant.