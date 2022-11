Carla Moreau fait un appel du pied à Julien Bert... qui préférerait Mélanie Dedigama

Au début du mois d'octobre 2022, Belle a lâché une énorme bombe dans une vidéo avec Bastos. La candidate de télé-réalité a balancé qu'elle avait couché avec Kévin Guedj sur le tournage de La Bataille des Clans. Le papa de Ruby a rapidement démenti, mais cela n'a pas suffi pour sauver son couple avec Carla Moreau.

L'ancienne star des Marseillais a rapidement officialisé leur rupture dans un post Instagram. "Je suis prête à tout vous dire... je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit.

Carla Moreau prête à refaire sa vie ?

D'après les rumeurs, Kévin se serait rapidement consolé suite à cette séparation. En effet, il a été grillé dans un hôtel en compagnie de Cynthia, candidate des Marseillais au Mexique et des Cinquante. Encore une fois, il a tout de suite nié les faits, mais son ex a assuré le contraire. "Ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges mais sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant. Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. (...) Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel que je lui avais offert, il ne s'est pas cassé la tête, il a été à un endroit qu'il connaissait. Classe jusqu'au bout...", a-t-elle balancé en story.

Un appel du pied de Carla Moreau à Julien Bert ?

Si Carla et Kévin se sont remis plusieurs fois ensemble suite à de nombreuses rupture, cette fois ça semble bel et bien terminé. La jolie blonde serait d'ailleurs prête à refaire sa vie et elle pourrait faire partie du casting de la prochaine saison de La Villa des coeurs brisés. Mais il semblerait aussi qu'elle ait déjà un autre homme en tête : son ex, Julien Bert. Le blogueur @badfunnytv a remarqué un petit indice.

Sur une capture publiée dans sa story Instagram, on découvre que Carla Moreau a liké une photo d'un compte fan de Julien Bert, sur laquelle on voit le gagnant des Cinquante en compagnie de Mélanie Dedigama et du producteur de l'émission Benjamin Giazzi, alias "Bengiaz".