Les Cinquante : Julien Bert tente d'embrasser Mélanie Dedigama et prend un énorme râteau... Une vidéo fuite !

Ça y est, on sait enfin qui a remporté Les Cinquante ! Ce vendredi 11 novembre 2022, ils n'étaient plus que trois candidats en course pour espérer faire gagner la cagnotte à un de leurs followers : Maëva Ghennam, que les internautes ont trouvé insupportable tout au long de la saison, Kamila et Julien Bert. Après la dernière épreuve du jeu, c'est l'ex de Greg Yega qui a été éliminée et le public a dû voter entre Julien et Kamila lors de la grande finale en direct présentée par Catalia. C'est finalement l'ex d'Hilona qui a été sacré grand vainqueur de la compétition.

Mélanie Dedigama met un gros vent à Julien Bert en vidéo

Si il a tout donné pour le jeu, la candidat de télé-réalité a également essayé de trouver l'amour dans l'émission. Il a notamment embrassé Cynthia lors d'une soirée. Un bisou qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais son réel coup de coeur de l'aventure était surtout Mélanie Dedigama. Si la jeune maman, fraîchement séparée du papa de sa fille, a admis qu'il lui plaisait, elle n'a jamais cédé. Lors de la soirée organisée après la grande finale, Julien a de nouveau tenté sa chance, mais s'est pris un gros vent.