Mélanie Dedigama séparée du père de sa fille : "On vit encore ensemble", ils confirment leur rupture

La toute nouvelle télé-réalité au concept inédit, Les Cinquante, devrait prochainement débarquer sur W9. Dans l'énorme casting qui réunit 50 stars de la télé-réalité, on retrouvera notamment Mélanie Dedigama et Julien Bert. Les deux candidats se seraient même mis en couple sur le tournage ! Une info révélée par le compte Instagram @les.cinquante et relayée par Shayara TV. "Julien Bert a jeté son dévolu sur la belle Mélanie, qui, je le rappelle, n'est plus en couple avec Vincent, le père de son enfant. Je ne sais pas quoi penser de ce couple. OMG je suis choqué" pouvait-on lire.

"On a voulu vivre une rupture normale"

Cette fuite a particulièrement surpris les fans. Et pour cause, tout le monde pensait que Mélanie était toujours avec Vincent, le papa de sa fille. Il y a quelques jours, le vainqueur de La Bataille des couples 2 est revenu sur les rumeurs qui touchaient son couple, mais n'a rien révélé de plus. Ce dimanche 7 août 2022, les parents de la petite Naya, ont enfin pris la parole lors d'un live Instagram et ont officialisé leur rupture en précisant qu'ils vivaient toujours ensemble.

"Vincent et moi on s'est séparés il y a quelques semaines voire quelques mois. On a attendu pour vous le dire pour être sûrs de prendre la bonne décision et qu'on ne revienne pas dessus. On a voulu vivre une rupture normale comme tout le monde, pas de buzz, pas de bad buzz (...) On s'entend extrêmement bien, on vit encore ensemble", annonce Mélanie, avant que Vincent précise : "On voulait prendre le temps d'être sûrs parce qu'on a un enfant. On n'est peut-être pas les mêmes personnes aujourd'hui que quand on s'est rencontrés".

"Il n'y a eu ni trahison, ni tromperie, ni mensonge"

"On fera toujours tout pour Naya, elle passe en priorité. Les raisons de notre rupture, il n'y a eu ni trahison, ni tromperie, ni mensonge. On ne reste pas avec une personne pour faire plaisir aux autres. On va encore vivre plein de choses dans notre vie ensemble, mais en tant qu'amis, pas en tant que couple. Inutile de faire du bad buzz sur ça" assure l'ex de Bastos, avant de conclure : "On vous dit la vérité en live, en direct. Au moins c'est spontané et transparent pour tout le monde. On fera de notre mieux pour que Naya ait une bonne vision du couple. On a toujours essayé de ne pas s'embrouiller devant elle, qu'il n'y ait pas de cris à la maison".