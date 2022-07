Mélanie Dedigama et Julien Bert en couple ? Vincent, l'ex de la candidate, sort du silence

C'est la rumeur qui a surpris tout le monde, Mélanie Dedigama et Julien Bert se seraient mis en couple sur le tournage des Cinquante, la télé-réalité au concept de folie qui devrait prochainement débarquer sur W9. Cette relation a beaucoup surpris, puisque la plupart des fans de télé-réalité ne savaient même pas que la candidate s'était séparée de Vincent, le papa de sa fille Naya. Ce dernier a d'ailleurs enfin pris la parole sur Instagram pour répondre aux "on dit".

"Nous avons le droit d'avoir une vie privée"

"Pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi Mélanie n'est plus active sur les réseaux, elle est simplement en tournage pour une émission qui sera diffusée prochainement. A ceux qui me demandent de réagir à tous les ragots concernant ce tournage, sachez que quoi qu'il se passe, JAMAIS je n'utiliserai mes réseaux pour parler négativement de la mère de ma fille" commence le gagnant de La Bataille des couples 2.

"Premièrement, un jour ma fille grandira, et quand elle tapera le nom de sa maman, jamais je ne veux qu'elle puisse tomber sur des vidéos de son papa en train de cracher sur sa maman, et inversement. Je protégerai toujours ma fille, et la protéger, c'est aussi montrer du respect et de la loyauté pour sa maman. Même si nous sommes exposés, je considère que nous avons le droit d'avoir une vie privée, et de parler de ce qu'il se passe ou non, dans notre vie et dans notre couple quand nous avons décidé de le faire" ajoute-t-il.

"Si vous voulez du buzz, ne comptez pas sur nous"

"Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, elle est en tournage, ne comptez pas sur moi pour profiter du fait qu'elle ne puisse ni répondre ni s'expliquer pour essayer de l'enfoncer ou nuire à son image. N'oubliez pas que la télé ça reste la télé, et que des "infos" qui sortent, sont toujours sorties par certaines personnes dans un but bien précis.." continue le papa de Naya, avant de conclure : "C'était la première et dernière fois que je m'exprimais là dessus, si vous voulez du buzz, des insultes, des publications de conversations privées, et du drama, ne comptez pas sur nous, nous ferons toujours passer les intérêts de notre fille avant le reste". Ça a le mérite d'être claire ! Maintenant, on a hâte de voir la réaction de l'ex de Bastos à son retour...