Mélanie Dedigama maman : elle dévoile enfin le visage de sa fille Naya !

Voici à quoi ressemble Naya, la fille de Mélanie Dedigama

Si certaines candidates de télé-réalité, Jessica Thivenin, Manon Marsault, Jesta ou encore Hillary, n'hésitent pas à montrer le visage de leurs enfants dès le début, d'autres préfèrent les préserver comme Anaïs Camizuli et Mélanie Dedigama. Sauf que plus de 5 mois après la naissance de sa fille Naya, l'ex-candidate de Secret Story 10 a craqué et a décidé de dévoiler à quoi ressemble son bébé qu'elle a eu avec son chéri Vincent.

Pour l'occasion, la gagnante de La Bataille des couples 2 a posté plusieurs photos trop cute de son bout de chou sur Instagram avec en légende : "Je vous présente l'amour de ma vie !! L'amour le plus incroyable du monde L'amour le plus fort le plus sincère le plus saint le plus indescriptible ... l'amour éternel l'amour infini !!! On a longtemps hésité à vous partager la bouille de notre fille."