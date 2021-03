Cara Delevingne a souffert de sa sexualité : "L'idée de couple du même sexe me dégoûtait"

Cara Delevingne l'a toujours assuré, sa sexualité "n'est pas une phase". Depuis plusieurs années maintenant, l'actrice - qui s'identifie comme pansexuelle, ne cesse de lutter pour faire avancer la cause LGBTQ+ et se battre contre les idées reçues et les violences faites à l'encontre des personnes concernées.

Cara Delevingne a été homophobe

Cependant, la star de Carnival Row vient de le révéler dans le podcast Goop, sa sexualité n'a pas toujours été un sujet simple à vivre, "J'ai grandi dans un foyer à l'ancienne. Je ne connaissais personne qui était gay". Elle l'a aussitôt précisé, ce mélange d'ignorance et de toxicité n'a donc logiquement pas été sans conséquences durant son développement personnel. "Je n'étais même pas consciente du fait que j'étais homophobe. L'idée de couple du même sexe me dégoûtait" a-t-elle ainsi confessé, "Je me disais 'Oh mon dieu, je ne pourrais pas faire ça, ça me dégoûte'".

Or, ce sentiment de dégoût était si puissant à l'époque, qu'il n'a malheureusement fait qu'accentuer son mal-être au moment où Cara Delevingne était en train de prendre conscience de sa réelle identité. Elle l'a en effet confié, "Je fais réellement le lien entre l'immense dépression que j'ai pu subir et les pensées suicidaires que j'ai pu avoir dans ma vie [au fait d'être queer]. J'avais honte de ce que j'étais".

Une sexualité pas toujours simple à vivre

Un témoignage important, dans lequel de nombreuses personnes pourraient se retrouver, d'autant plus que la comédienne ne s'est pas arrêtée là. Elle l'a ensuite avoué, encore aujourd'hui, alors même qu'elle s'assume et vit pleinement ses histoires, elle n'est pas totalement débarrassée de ces pensées négatives.

Selon elle, il lui est impossible de ne pas être touchée par les difficultés rencontrées au quotidien par sa communauté et par elle-même, "Il y a toujours une partie de moi qui aimerait que je sois simplement hétérosexuelle. Je ressens toujours ça. C'est vraiment compliqué."