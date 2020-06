Cara Delevingne pansexuelle : "Je tombe amoureuse de la personne"

Cara Delevingne se sent parfois "plus féminine" et des fois "comme un homme"

En 2018, Cara Delevingne se disait sexuellement fluide. La top et actrice anglaise qui sortirait d'une récente rupture (elle serait séparée d'Ashley Benson), s'est confiée ouvertement sur sa sexualité à Variety. Et la star a expliqué être pansexuelle : "Je me sens différente tout le temps. Parfois, je me sens plus féminine. Certains jours, je me sens plus comme un homme". "Je pense que je resterai toujours pansexuelle" a-t-elle avoué.

La pansexualité, c'est le fait de pouvoir être attiré sexuellement et tomber amoureux d'autres personnes sans distinction de genre ou de sexe (des hommes, des femmes, des trans...). "Peu importe comment une personne se définit, que ce soit par 'ils', 'il' ou 'elle', je tombe amoureuse de la personne, et c'est tout. Je suis attirée par la personne" a ajouté Cara Delevingne, qui a récemment dévoilé "From Puma With Love", une collab avec Puma colorée et engagée pour le mois des fiertés.