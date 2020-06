Cara Delevingne pour Puma : une collab colorée et engagée pour le mois des fiertés

Une collection Puma aux couleurs de l'arc-en-ciel

Ambassadrice de la marque Puma depuis plusieurs années, Cara Delevingne s'était notamment montrée en égérie sportive avec des baskets aux pieds dans les campagnes de la marque. Mais cette fois-ci, la top anglaise veut avant tout afficher son engagement avec la ligne "From Puma With Love". Une collab de vêtements et d'accessoires entre l'enseigne et le mannequin qui se veut en faveur de la communauté LGBTQIA+ (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, assexuel et tous les autres).

La collection est en vente depuis ce lundi 1er juin 2020. Un moment symbolique puisque juin est le mois des fiertés. Au total, vous pouvez shopper 13 pièces unisexes. Cela va des tee-shirts, aux crops tops, en passant par des hoodies, des claquettes et même un sac banane. Les produits sont tous soient noirs, soient blancs, mais avec les couleurs de l'arc-en-ciel (violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge) dans le logo du fauve bondissant, sur un crop top complet ou encore dans la lanière du sac banane.

Et en plus, la collaboration est accessible, elle coûte entre 20$ et 45$ sur l'e-shop de Puma. Sans oublier que 20% des recettes vont à des organisations caritatives comme The Trevor Project, Mind Out et GLAAD.