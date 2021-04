Captain America 4 : le film officiellement en préparation après Falcon et le soldat de l'hiver

2021 a été l'année des séries Marvel sur Disney+. Le célèbre studio a lancé WandaVision en janvier puis Falcon et le soldat de l'hiver en mars et dévoilera bientôt la série consacrée à Loki avec Tom Hiddleston. Mais ce qui se passe dans l'univers de ces séries aura un impact direct sur le Marvel Cinematic Universe : on sait que Wanda (Elizabeth Olsen) sera de retour dans Doctor Strange 2 et les producteur ont teasé que Sam et Bucky reviendront au cinéma. Et ça pourrait être dans un gros projet !

Captain America 4 bientôt au cinéma !

Le jour-même de la mise en ligne du final de Falcon et le soldat de l'hiver sur Disney+, The Hollywood Reporter annonce que Marvel prépare déjà un Captain America 4 pour le cinéma. Et c'est Malcolm Spellman, scénariste principal et créateur de Falcon et le soldat de l'hiver qui serait en charge du projet selon The Hollywood Reporter. Ce dernier devrait coécrire le scénario avec Dalan Musson qui a aussi bossé sur la série portée par Anthony Mackie et Sebastian Stan.

Attention, spoilers sur la fin de la saison 1 de Falcon et le soldat de l'hiver !

Pour l'instant, aucun autre détail sur ce film n'a été dévoilé mais la fin de la série laisse de gros indices : dans l'épisode 6, Sam Wilson devenait officiellement Captain America et le générique se terminait même sur un nouveau titre : "Captain America et le soldat de l'hiver". On image que ce Captain America 4 devrait voir Sam reprendre le flambeau de Steve Rogers (Chris Evans).

Un autre projet en préparation... avec Chris Evans ?

Mais Chris Evans sera-t-il de retour dans le MCU ? En mars, il s'est murmuré que l'acteur pourrait faire son retour, alors qu'il avait annoncé faire ses adieux au personnage en 2018. Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, avait semé le doute sur cette possibilité. Selon Deadline, ce 4e film centré sur Captain America serait un projet complètement séparé du possible retour de Chris Evans. Du coup, on ne comprend pas trop... Chris Evans reviendra-t-il dans le rôle de Captain America ou pas ? Risque-t-on de voir double ? Il faudra patienter pour le savoir.