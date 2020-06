Camila Mendes défend les acteurs de Riverdale accusés d'agressions sexuelles : "C'est écoeurant"

Ce week-end, plusieurs célébrités ont été au centre d'accusations d'agressions sexuelles. Tout a commencé avec le tweet d'une certaine Gabby qui a accusé Ansel Elgort de viol. L'acteur vu dans Divergente et Nos étoiles contraires a ensuite démenti avoir abusé de la jeune femme mais a reconnu avoir eu une histoire consentie avec elle. Par la suite, c'est Justin Bieber qui a lui aussi été accusé d'agression, le chanteur ayant également démenti en fournissant des preuves. Mais un internaute mal intentionné en a profité pour s'attaquer aux stars de Riverdale, dont la saison 5 devrait arriver en 2021 sur Netflix.

Quatre acteurs de Riverdale au centre de fausses accusations

Ce dimanche, plusieurs comptes anonymes ont accusé Cole Sprouse (Jughead), Lili Reinhart (Betty), Vanessa Morgan (Toni) et KJ Apa (Archie) d'agressions sexuelles. Mais tout était faux : quelques heures plus tard, la personne qui a créé ces comptes a posté un message pour démentir les accusations. "Vous voyez à quel point c'est facile de mentir et vous d'y croire ?" a posté l'internaute à la suite de ses messages. Une chose qui, logiquement, a beaucoup énervé Cole Sprouse et Lili Reinhart. Les deux acteurs qui sont désormais séparés ont annoncé sur Twitter qu'ils allaient engager des poursuites judiciaires.

Camila Mendes réagit

Suite à cette affaire, Camila Mendes, qui incarne Veronica Lodge dans Riverdale, a elle aussi tenu à réagir et à défendre ses camarades. "C'est incroyablement destructeur de faussement accuser des gens d'agression sexuelle. Peu importe ce que voulait prouver cette personne sur le fait que les gens croient rapidement ce qu'ils lisent, cela ne valait pas la peine de nuire à l'intégrité du mouvement Me Too. C'est écoeurant et cela ne prouve rien à part le fait qu'il y a des gens dérangés dans ce monde qui ne se préoccupent pas des conséquences de leurs actions dangereuses" a-t-elle posté sur Instagram Stories. Et d'ajouter dans une autre story : "J'envoie de l'amour à mes camarades qui ont dû faire face à ces bêtises. Je vous aime".