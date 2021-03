Caïd : 3 raisons de regarder l'incroyable nouvelle série de Netflix

Une réalisation sous tension

Il faut dire que Nicolas Lopez et Ange Basterga (les deux réalisateurs) ont décidé d'offrir à cette intrigue la réalisation la plus adéquate. Afin de surfer sur le mode documentaire de Caïd, toutes les images sont filmées en caméra embarquée pour accentuer le côté found footage. Un choix qui n'est pas sans défaut (ça décrédibilise parfois l'action, il faut du temps pour s'habituer aux secousses et au rythme de l'image), mais qui se révèle payant.

A travers cette mise en scène, l'immersion est ainsi totale et on se sent réellement embarqué dans cette course à la survie. On ressent véritablement la crainte des personnages, la tension, le désespoir, la violence et la fatalité d'une telle situation. Impossible de rester indifférent à ce qu'il se passe sous nos yeux. Et le point bonus avec cette réalisation, c'est qu'elle permet à Caïd d'éviter de jouer sur les clichés malgré son propos. En nous enveloppant dans une bulle bien précise, elle nous épargne ce faux recul habituel qui rabat toujours la même chose sur les cités. Ici, on vit ce qu'il se passe à l'écran et c'est tout ce qui compte à l'instant T. Bien évidemment, la série veut raconter quelque chose, mais elle ne tente pas de le faire avec de gros sabots gênants, ce qui rend son message plus digeste.

A ce sujet, mention spéciale au format des épisodes (la durée varie entre 8 et 16 minutes) qui facilite grandement cette ambition. C'est déstabilisant, parfois frustrant, mais ça renforce ce côté direct où l'essentiel est priorisé.