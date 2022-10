C'est l'un des rares projets d'Orelsan qui n'a pas cartonné, et il ne vous reste que quelques jours pour le voir

Si Netflix propose pas mal de documentaires sur les stars français comme le docu Antoine Griezmann : Champion du monde ; le documentaire sur Big Flo et Oli ou encore celui sur Angèle, c'est vers la concurrence qu'Orelsan s'est tourné pour raconter son histoire. La star de la musique est au coeur de Montre jamais ça à personne, une série documentaire lancée en octobre 2021 qui vient tout juste de faire son grand retour pour sa partie 2, consacrée au développement de l'album "Civilisation". Mais saviez-vous que la plateforme propose aussi le film dans lequel il joue et qu'il a co-réalisé ?

La vraie fausse histoire des Casseurs flowters

Ce film, c'est Comment c'est loin. Sorti en 2015 et réalisé par Orelsan et Christophe Offenstein, il raconte avec beaucoup d'humour et de second degré l'histoire des Casseurs Flowters, le groupe formé par Orelsan et Gringe. A l'époque de la sortie, les deux amis avaient comparé ce long métrage à une "extension", voire un "prequel" de "Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters", le premier album du groupe, sorti en 2013.

Dans Comment c'est loin, Orelsan et Gringe jouent leur propre rôle, avec quand même pas mal d'exagérations et de moments inventés à la clé. "C'est bien de parler d'un sujet qu'on connaît. Par exemple, mon personnage bosse à l'hôtel, comme moi. Il y a plein de détails - moi pliant des serviettes ou jouant avec le petit pot de confiture - que j'ai pratiqué dans la vraie vie." avait confié Orelsan au Huffington Post lors de la sortie du film. Et d'ajouter : "Je n'ai pas voulu mettre trop de clins d'oeil à ma propre carrière et donc il n'y a pas de passage de nous sur scène un peu comme dans Rocky où il n'y a parfois presque pas de boxe."

Sorti au cinéma le 9 décembre 2015, Comment c'est loin n'a pas brillé au box-office en France puisqu'il a attiré un peu moins de 250 000 personnes. Mais ce film reste ultra culte pour les nombreux fans du rappeur et en plus, il est l'un des films les plus rentables de l'année 2015, grâce à son petit budget.

Comment c'est loin quitte Prime Vidéo le...

Si tu veux découvrir ou redécouvrir Comment c'est loin, il ne faudra pas traîner : le film quitte Prime Vidéo le 31 octobre prochain. Heureusement, il te restera toujours Montre jamais ça à personne pour combler ta peine une fois le film supprimé de la plateforme.