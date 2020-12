Burger King sort (volontairement) le pire burger du monde, à l'image de 2020

Burger King sort un burger aux nouilles, sardines, raisins secs...

Une fois encore, Burger King a frappé fort ! La chaîne de fast-food avait par exemple lancé son dentifrice goût Whopper ou encore son Whopper Donut, mi burger mi donut. Mais là, Burger King va encore plus loin en dévoilant dans une vidéo publicitaire le pire burger du monde. Et c'est volontaire ! Burger King Brésil a sorti exprès le pire burger du monde pour qu'il soit à l'image de 2020. Une année vraiment pourrie à cause de la pandémie de coronavirus, qui se termine donc en beauté avec l'invention du burger le plus horrible au monde.

Sur les images et dans les explications, Burger King donne quelques détails sur la recette de ce burger. Il se trouve ainsi composé d'aliments qui peuvent être bons séparés, mais qui ensemble, ne font pas du tout envie ! Le burger est ainsi réalisé avec des nouilles, des pattes de poulets, des sardines, de la sauce caramel et des raisins secs et même un pain du burger brûlé.

Un burger qui se veut à l'image de 2020 mais ne sera pas commercialisé

Burger King, qui a lancé son Rebel Whopper végétarien en France, a précisé que les images du burger "ressemblent péniblement à l'effroi de cette année". Et effectivement, rien qu'en matant la vidéo vous n'aurez plus faim ! Mais alors plus du tout. On vous rassure, ce burger immonde ne sera pas commercialisé. "A moins que l'année 2020 ne se termine pas en décembre, ce qui serait en fait pire que n'importe quel sandwich" a tout de même souligné l'enseigne.