BTS : 0/20 pour les étudiants qui ne seront pas aux exams à cause du Covid ? Le gouvernement réagit

De nombreux étudiants réclament le #BTScontrôlecontinu depuis des semaines

Après les galères sur Parcoursup, les étudiants ont dû faire face à la solitude et à l'isolement à cause des cours à distance, les universités ayant été fermées suite à la pandémie de Covid-19. Et maintenant, ce sont les étudiants en BTS qui sont particulièrement en détresse. Ils ont été nombreux à demander que leurs examens soient annulés, au profit du contrôle continu. Ils ont même lancé le hashtag #BTScontrôlecontinu depuis plusieurs semaines maintenant.

Eh oui, car certains ne pourront pas se présenter à leurs examens s'ils sont cas contact ou qu'ils sont atteints du coronavirus. Ils se demandent donc comment obtenir leur diplôme. Et beaucoup ont souligné que les conditions de crise sanitaire ne sont pas propices pour réviser, préparer les examens et même les passer. Pour rappel, ils n'ont pas eu de cours en physique et ont un gros retard sur le programme. Sans oublier que réunir toute une classe de BTS dans une même salle de cours risque de créer un cluster.

Un 0/20 en cas de non présence aux examens ?

Des nombreux étudiants en BTS, qui sont en colère et en souffrance, ont donc demandé à leurs écoles si le contrôle continu était envisagé. Et les mails de réponses sont totalement fous : ils ont notamment reçu des menaces de recevoir des notes de 0/20 s'ils ne venaient pas en présentiel. Ils sont obligés de venir physiquement, même s'ils ont le coronavirus... De quoi créer une grosse polémique, plusieurs étudiants ayant balancé les mails reçus sur les réseaux et en particulier sur Twitter.