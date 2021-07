Brooklyn Nine-Nine saison 8 : retour d'un perso, des blagues, des larmes... Le trailer déjanté

Des blagues délirantes et des répliques drôles, mais aussi des sujets de société sont au programme de la saison 8

Du côté des intrigues de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, d'après la bande-annonce vidéo, Jake, Amy, Charles ou encore Rosa ne vont toujours pas avoir des affaires dignes de Die Hard, mais plutôt de Johnny English. Ils vont se retrouver avec des bras cassés d'autres districts, qui leur ont envoyés leurs versions de Hitchcock et Scully. Pas le cinéaste de Psychose et des Oiseaux, ni l'agent du FBI de X-Files), mais les policiers quasi à la retraite qui préfèrent bouffer que de boucler des criminels. La relation amicale chelou et ambiguë entre Jake et son BFF Charles sera encore une fois bien montrée, Ray Holt va visiblement envoyer des dick pics, et le bébé de Jake et Amy devra faire avec des parents accros au boulot au point de l'oublier.

Mais en plus de faire rire, Brooklyn Nine-Nine va profiter de la saison 8 pour parler racisme et violences policières, vu que les épisodes ont été écrits après la mort de George Floyd et l'émergence du mouvement Black Lives Matter. L'écriture de la série policière a même été revue exprès, comme l'a déclaré Terry Crews à Access Daily : "Notre showrunner, Dan Goor, avait quatre épisodes prêts à être diffusés. Et il les a simplement jetés à la poubelle. (...) Nous avons eu beaucoup de discussions sombres et profondes à ce sujet et nous espérons que grâce à cela, nous allons faire quelque chose qui sera vraiment révolutionnaire cette année. Nous avons une opportunité et nous avons l'intention de l'utiliser de la meilleure façon possible".