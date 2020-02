Brooklyn Nine-Nine : Melissa Fumero (Amy Santiago) a accouché

L'actrice de Brooklyn Nine-Nine maman pour la 2e fois

Celle qui joue la femme de Jack Peralta dans la série (dont la saison 7 vient d'être dévoilée) avait annoncé sa grossesse en novembre dernier sur Instagram : "Oh yeah, je suis enceinte. Pour être honnête, je n'ai pas eu envie de poster à ce sujet parce que cette grossesse a été beaucoup plus difficile et ... Je ne me sens pas si mignonne? Mais hier, j'ai eu un massage vraiment intense, un ajustement chiropratique impressionnant, et mes cheveux sont plus épais... donc je me sens un peu plus mignonne aujourd'hui."

Sa collègue de Brooklyn Nine-Nine Stéphanie Beatriz (Rosa Dia) s'est réjoui de cette nouvelle : "Tellement heureux pour vous et votre belle famille !!! Tu es une dure à cuire!" Et elle n'est pas la seule. De nombreuses stars du milieu ont tenu à féliciter l'actrice, à l'instar de Bobby Cannavale, Diana Maria Riva, ou encore Julissa Calderon.