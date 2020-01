Brooklyn 99 saison 7 : les flics les plus cool de New York de retour dans une bande-annonce épique

L'attente est bientôt terminée. C'est le 6 février prochain qu'NBC débutera la diffusion de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine. Et comme la série ne fait jamais rien comme les autres, elle vient de dévoiler les premières images de son retour dans une bande-annonce très spéciale. Vous pouvez le découvrir ci-dessus, l'ambiance rétro est digne d'une série des années 80, portée notamment par la célèbre voix du YouTubeur Jon Bailey des vidéos "Honest Trailers".

Bande-annonce géniale pour le retour de Brooklyn Nine-Nine

Mais plus que de rendre hommage à une période adulée de Jake Peralta, cette vidéo nous offre quelques indications sur les événements à venir cette année. Au programme ? Le Captain Holt vivra mal sa rétrogradation et ne se sentira plus respecté par personne, ni même par son chien qui ne voudra plus faire caca pour lui, Vanessa Bayer incarnera Debbie Fogel, sa nouvelle partenaire sur le terrain, qui promet déjà d'être unique, et surtout, en plus d'une avalanche de gags visuels et de vannes, on a la confirmation que Jake et Amy ne deviendront pas parents.

En effet, Melissa Fumero - l'interprète d'Amy, a récemment annoncé être enceinte de son deuxième enfant. Or, à chacune de ses apparitions dans le trailer, on voit bien l'actrice passer son temps à cacher son ventre à travers des dossiers ou des tenues très imposantes. Tant pis.

Pour la petite anecdote, on sait déjà que la série reviendra l'an prochain avec une saison 8. De quoi savourer encore plus ces nouveaux épisodes.