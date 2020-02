Booba sur les femmes dans le rap : "Ce n'est pas évident pour une meuf de trouver sa place"

"C'est compliqué pour elles de faire du rap"

Ce mardi 25 février 2020, GQ a publié une longue interview de Booba. Le rappeur français y clashe Kanye West et Jay Z côté US et tous les rappeurs français en dehors de Nekfeu, Vald et Damso qu'il valide. Et puis tant qu'à parler du milieu du rap, le média a aussi interrogé l'interprète de OKLM sur la place des femmes dans le rap.

Pour rappel, Shay avait signé sur son label 92i entre 2015 et 2017, avant de quitter B2O mais de rester en bons termes avec lui, comme elle l'avait confié à PRBK. Avant de donner son avis sur la question, le Duc de Boulogne a révélé travailler en ce moment pour recruter une autre femme dans ses rangs. Qui ça ? "Elle n'est pas connue, mais elle se reconnaîtra" a-t-il mystérieusement lâché.

Quant aux rappeuses en général, Booba regrette qu'elles soient si mal représentées en France. "C'est compliqué pour elles de faire du rap ici" a-t-il déploré, "La culture des strip-clubs n'existe pas comme elle existe aux États-Unis, où le passé de strippeuse de Cardi B ne choque pas grand-monde, par exemple, il est même valorisé. Il y a aussi la religion qui reste un truc important à respecter chez nous".

Booba avoue donc que "ce n'est pas évident pour une meuf de trouver sa place" dans le milieu du rap et du hip-hop français. Selon lui, il n'y a que deux possibilités pour elles dans l'Hexagone : "Soit elle va juste rapper sur le thème 'je suis pas respectée', soit elle va faire sa machiste, son bonhomme... Je trouve qu'en général, ça marche moyen – à part chez Aya Nakamura, je dirais".

Booba répond à l'image de la femme qu'il montre dans ses chansons

Et concernant l'image des femmes dans ses titres et dans ses clips ? Booba a tenu à préciser qu'il s'agit de l'image de "certaines femmes", pas de toutes. Et surtout, il ne trouve pas que ses textes soient dégradants pour elles.

"De toute façon, moi je dis ce que je pense, c'est tout" a-t-il ajouté : "la soi-disant influence que ça peut avoir sur les gens, ça ne me regarde pas. Je ne cherche pas à être un exemple et je ne l'ai jamais cherché, j'ai toujours été clair avec ça". La star qui a dit adieu à la thug life a même indiqué : "Si j'arrêtais de dire ce que je pensais, bah je ne serais plus Booba. Je ne demande pas à ce que les gens fassent comme moi, je ne suis pas la voix de la vérité".