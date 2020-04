Booba, Aya Nakamura, Kim K... Les stars avec le filtre peinture ne sont pas toutes des oeuvres d'art

Cela fait "déjà" plus de deux semaines que le confinement a été officiellement déclaré. Le temps de faire plein de choses. Après avoir maté les nouveaux films de Netflix comme La plateforme, revu les vieilles séries, lu les bouquins qui prenaient la poussière chez vous, joué à Fortnite ou Animal Crossing, fait le test pour savoir quand vous aller craquer pendant le confinement, vous avez fini par faire tous les défis qui tournent sur les réseaux sociaux ?

Les stars version Mona Lisa

Après avoir posté des photos de vous enfant, vous n'avez pas pu vous empêcher de voir à quoi vous ressembliez si l'on avait peint votre portrait ? Depuis plusieurs jours, l'intelligence artificielle intitulée AI Gahaku fait un carton sur Twitter ! Elle permet de convertir n'importe quelle photo en oeuvre d'art, encore mieux que Mona Lisa. Enfin presque.

Mais alors que tout le monde l'essaie avec des photos de soi-même ou de ses proches, on s'est demandé chez Purebreak à quoi ressembleraient les peintures de nos stars préférées... Booba, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Aya Nakamura, KJ Apa, Selena Gomez, Soolking et même Didier Raoult... On s'est amusé et, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a été surpris par certaines peintures ! On vous les laisse découvrir ci-dessous :

BOOBA