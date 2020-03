"Tu vas craquer ?" : le test débile mais drôle pour savoir quand le confinement va te rendre dingue

"Tu vas craquer ?" : Faites le test pour savoir quand le confinement va vous faire péter un câble

Vous en avez marre du confinement ? Les infos sur le coronavirus vous angoissent ? Vous rêvez de sortir et de partir en vacances ? Faites vite le test "Tu vas craquer ?" pour savoir à quelle date précise vous risquez de péter un plomb à cause du confinement. Et, en plus, ça va vous occuper quelques minutes.

Un test aussi débile que drôle Ça fait deux semaines que vous êtes en confinement, et ça va encore durer jusqu'au 15 avril prochain minimum comme l'a expliqué Edouard Philippe, le premier ministre de la République française. Vous avez donc pu mater le film turc 7. Koğuştaki Mucize avec Aras Bulut Iynemli sur Netflix, dont tout le monde parle sur les réseaux, jouer en ligne gratuitement à Blanc-manger Coco, ou bien encore tenter de vous couper les cheveux et bouffer tous vos paquets de chips devant Les Marseillais aux Caraïbes. Et maintenant, vous allez pouvoir occuper vos 5 prochaines minutes à faire le test "tu vas craquer ?". Rendez-vous sur le site tuvascraquer.fr, pour savoir quand est-ce que vous allez péter un plomb à cause du confinement. Vous allez craquer quand ? Vous allez ainsi répondre à une série de questions comme "Que vois-tu par la fenêtre ?", "Où es-tu confiné(e) ?" ou encore "Es-tu confiné(e) seul(e) ?". Et en fonction des réponses (dont certaines sont très drôles) que vous allez donner, vous aurez une réponse avec la date précise à laquelle vous allez craquer.

tuvascraquer.fr : le test drôle pour sourire pendant le confinement