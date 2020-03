Charmed, Malcolm, Gossip Girl... 10 anciennes séries à (re)voir pendant le confinement

6. Smalville

Si aujourd'hui on a Supergirl, The Flash ou encore Legends of Tomorrow, on n'oublie pas l'une des séries de super-héros les plus cultes, qui n'est autre que... Smallville. Là, vous vous dites sûrement "et si je me repassais l'intégrale de la série avec Tom Welling et Kristin Kreuk ?". Eh ben go, n'attendez plus, c'est parti ! Un petit retour en enfance c'est toujours cool.