Bon plan cinéma : seulement 4 euros pour voir Buzz l'éclair, Top Gun... du 3 au 6 juillet grâce au festival du cinéma

Comme chaque année, la Fête du cinéma est de retour. Et c'est le bon plan puisque la séance ne coûte que 4€ soit environ le tiers du prix d'une place habituelle. Mais attention, tu n'as que quatre jours pour en profiter puisque la Fête du cinéma a lieu du 3 au 6 juillet. Et bonne nouvelle, ce ne sont pas les films qui manquent. On t'a sélectionné 6 longs métrages à voir.

1. Buzz l'éclair

Ce n'est pas pour rien si Toy Story est classée dans les 10 meilleurs films de Pixar : la saga a marqué notre enfance avec les aventures de Buzz et Woody. Les petits et les grands seront donc comblés devant Buzz l'éclair. Le ranger de l'espace est de retour en solo : le film raconte en fait l'histoire du personnage qui a inspiré le jouet de la saga originale. Une aventure spatiale drôle et touchante avec les voix de François Civil et Lyna Khoudri en VF. On craque aussi pour l'adorable petit robot-chat Sox.

2. Elvis

A-t-on trouvé le prochain lauréat de l'Oscar du meilleur acteur ? Franchement, on y croit devant Elvis, porté par un Austin Butler bluffant. Si tu as kiffé Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury et Rocketman sur Elton John, alors ce biopic d'Elvis Presley est clairement fait pour toi. Le film réalisé par Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo + Juliette) raconte le destin hors norme du King du rock & roll. Un film électrique où Austin Butler crève l'écran face à un Tom Hanks métamorphosé. Une vraie expérience qui ne laissera personne indifférent.