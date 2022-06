Buzz l'éclair : François Civil remplace Richard Darbois, "J'avais le défi de le garder en tête"

Les quatre films de la saga Toy Story font partie des meilleurs films Pixar et ce n'est donc pas très étonnant de voir que Disney a décidé de continuer l'aventure. Pas avec un 5ème film mais grâce à un nouveau film centré sur Buzz l'éclair. Ce long métrage nous dévoile l'origine du célèbre jouet et ses aventures sur une dangereuse planète.

François Civil est la nouvelle voix de Buzz l'éclair mais n'oublie pas Richard Darbois

En français, c'est François Civil qui prête sa voix à Buzz l'éclair et non plus Richard Darbois qui l'a doublé dans les quatre films Toy Story. En plus de devoir s'adapter au rythme de voix de Chris Evans (qui double le perso en VO), l'acteur vu dans Le Chant du Loup et Mon inconnue avait donc un défi supplémentaire. "J'avais le défi de garder en tête la voix du doubleur principal de Buzz qui a fait un truc tellement iconique avec la voix de Buzz : Richard Darbois. J'avais envie de l'avoir un tout petit peu en tête pour tirer un peu dans cette direction" a-t-il confié en interview à PRBK.

Dans notre vrai ou faux à voir dans notre diaporama, François Civil et Lyna Khoudri dévoilent aussi les coulisses du doublage de Buzz l'éclair, nous parlent de Toy Story mais aussi de l'adorable Sox, le petit chat androïde de Buzz, doublé par Michaël Gregorio.

Buzz l'éclair, au cinéma dès ce mercredi 22 juin 2022.