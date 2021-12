Bohemian Rhapsody : Rami Malek n'aurait pas dû jouer Freddie Mercury

Rami Malek n'aurait pas dû jouer Freddie Mercury

Quand on pense au film Bohemian Rhapsody sorti en 2018, on pense immédiatement à la performance de Rami Malek en tant que Freddie Mercury. Et pour cause, si ce n'est pas lui qui chante à l'écran, l'acteur nous offre tout de même une prestation magnifique portée par un mimétisme bluffant.

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, si le comédien - également vu dans la série Mr. Robot, semble être né pour ce rôle qui lui a valu l'Oscar du Meilleur acteur en 2019, il n'est pas celui qui était initialement souhaité par les producteurs. Au contraire, c'est une autre star britannique qui a longtemps été attachée à ce projet.

L'autre vision du film par Sacha Baron Cohen

De qui s'agissait-il ? De Sacha Baron Cohen. L'humoriste à qui l'on doit les films Borat, Ali G ou encore Grimsby a effectivement travaillé pendant près de six années à la création d'un tel projet. Une idée qui peut surprendre au premier abord au regard de sa carrière, mais qui n'était pas si farfelue. En plus d'un talent hors pair pour le show, à l'image de Freddie Mercury, l'acteur est également son sosie d'une façon "spectaculaire" quand il passe par la case maquillage, dixit le réalisateur David Fincher, longtemps lié à ce film.

Mais alors, pourquoi Sacha Baron Cohen a-t-il finalement quitté le navire malgré sa passion pour celui-ci ? Tout simplement à cause de différends créatifs avec les autres membres de Queen. "Un membre du groupe - dont je tairais le nom, m'a dit, 'Tu sais, ça va être un excellent film parce qu'il se passe quelque chose d'incroyable au milieu', expliquait-il au micro de Howard Stern en 2016. J'ai demandé, 'Qu'est-ce qu'il s'y passe ?' et il m'a répondu, 'Tu sais, Freddie meurt'. J'ai alors demandé ce qu'il se passait dans l'autre moitié du film et il m'a dit, 'On voit comment le groupe surmonte ça'."

Une idée improbable qui n'a logiquement pas convaincu l'acteur à l'époque et qui a ouvert la porte à des tensions, "J'ai dit, 'Ecoute, personne n'ira voir un film où le personnage principal meurt du sida et où l'on suit ensuite la nouvelle vie du groupe.' Il y a des histoires incroyables à raconter sur Freddie Mercury. Le mec était sauvage. Il y a des histoires avec des petites personnes qui, lors de soirées, marchaient avec des plateaux de cocaïne sur leurs têtes".

Or, si c'est ce point de vue sauvage que souhaitait aborder le comédien à l'écran et sur lequel il travaillait, les membres de Queen préféraient de leur côté rester sur quelque chose de lisse afin de ne pas ternir leur image. Interrogé à ce sujet en 2018 par Vulture, Stephen Frears - autre réalisateur approché pour ce projet, confiait notamment, "Sacha voulait faire un film choc, scandaleux, qui j'imagine aurait été approuvé par Freddie Mercury. Il voulait être brut à propos de l'homosexualité et brut avec énormément de nudité à l'écran. (...) Mais eux étaient nettement plus conventionnels".