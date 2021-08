Mr Robot : 5 secrets sur la série avec Rami Malek

En plus de ses nouveautés, Netflix propose aussi des intégrales de séries cultes. Après avoir mis en ligne l'intégrale de la série H ou bien de Downton Abbey, la plateforme a aussi misé sur une autre série : Mr Robot. Le pitch ? On y suit Elliot Anderson, un ingénieur en sécurité informatique de jour et cyber-justicier la nuit. Le show a révélé Rami Malek qui a remporté un Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique en 2016. Voici 5 secrets sur le show :

1. Mr Robot devait être un film

A l'origine, le producteur et créateur de Mr Robot, Sam Esmail, ne voulait pas en faire une série mais un film. Fasciné par les hackeurs, il avait pour idée de raconter une histoire sur cet univers depuis 15 ans avant de lancer l'écriture du scénario. Il a confié avoir voulu écrire un film mais, face aux nombreux détails et rebondissements inventés, il s'est ensuite rendu compte que son projet fonctionnerait mieux en série. Et c'est comme ça que Mr Robot est née.

2. Deux acteurs de la série ont été en couple

Comme sur le tournage de beaucoup de séries comme Riverdale, Outer Banks ou encore Sex/Life, un couple s'est formé dans les coulisses de Mr Robot. Saviez-vous que Rami Malek et Portia Doubleday alias Elliot et Angela ont craqué l'un pour l'autre ? Eh oui, les deux acteurs se sont mis ensemble en 2015 mais se sont séparés en 2017. Depuis, Rami Malek a retrouvé l'amour avec une autre partenaire : il est en couple Lucy Boynton qu'il a rencontrée sur le tournage de Bohemian Rhapsody en 2018.