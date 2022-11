Bon plan : Apple TV + est dispo gratuitement ! Voici ce qu'il faut voir absolument

Alors que Netflix lance un abonnement moins cher mais avec de la publicité, Apple TV+ a trouvé mieux pour nous attirer ! Dans le passé, la plateforme a déjà proposé l'une de ses meilleures séries gratuitement et, si tu hésitais à t'abonner, on a la solution parfaite.

Apple TV+ est gratuit pendant deux mois !

A l'occasion de la sortie du documentaire de Selena Gomez (on t'en parle plus bas), Apple TV+ nous régale : la plateforme est désormais accessible gratuitement pendant deux mois. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre sur le site d'Apple TV+ en cliquant ci-contre et de créer ton compte. Un abonnement à Apple TV+ coûte habituellement 6,99€ par mois.

Les programmes à ne pas manquer

La plateforme propose peut-être moins de séries que Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ mais mise sur la qualité et il y a pas mal de pépites. Voici les six programmes qu'il ne faut pas manquer :

My Mind and Me : Selena Gomez en toute sincérité

Après sa série Only Murders in the Building (dispo, elle, sur Disney+), la chanteuse révélée sur Disney Channel se dévoile comme jamais dans ce film documentaire. Suivie par les caméras pendant six ans, elle s'y confie sur sa santé mentale, les obstacles auxquels elle a dû faire face et montrera les bons et mauvais moments de ces dernières années.

Ted Lasso

On vous en a déjà parlé sur PRBK et on est toujours aussi fans de Ted Lasso ! La série avec Jason Sudeikis compte déjà deux saisons et est le remède parfait en ce début d'automne. Le pitch ? Ted Lasso, un coach de football américain, est recruté par le club de football de Richmond en Angleterre. Sauf qu'il ne connaît absolument rien aux règles. Il va donc devoir découvrir ce sport, tout en gérant l'égo des joueurs. Ted Lasso est une comédie feel good qui va vous donner le smile. Elle a été plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes.