Bohemian Rhapsody : saviez-vous que Rami Malek avait trouvé l'amour sur le tournage ?

Et dire que Rami Malek a failli passer à côté d'un rôle qui a doublement changé sa vie... En 2018, l'acteur remportait prix sur prix pour sa performance dans le biopic Bohemian Rhapsody où il incarne le chanteur Freddie Mercury. Un rôle qu'il a failli ne jamais jouer : c'est Sacha Baron Cohen qui avait d'abord été choisi pour l'incarner mais l'interprète de Borat a ensuite lâché l'affaire. Tant mieux pour Rami Malek qui, en plus de décrocher un Oscar, a aussi trouvé l'amour sur le tournage.

Rami Malek et Lucy Boynton, un couple discret mais toujours d'actualité

Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas mais Rami Malek et Lucy Boynton, qui joue Mary, la fiancée de Freddie Mercury dans le film, sont en fait en couple dans la vie ! Ils se sont rencontrés sur le tournage en 2017 et ne se sont pas quittés depuis. Malgré leur différence d'âge (elle a 27 ans et lui 40 ans), les deux acteurs filent encore le parfait amour aujourd'hui mais ont toujours été discrets sur leur relation amoureuse.

Lors de sa victoire aux Oscars en 2019, Rami Malek avait fait une belle déclaration à sa chérie, en plus de partager un court baiser avec elle devant les caméras. "Lucy Boynton, tu es le coeur de ce film, tu es plus qu'immensément talentueuse. Tu as capturé mon coeur" avait déclaré l'acteur.