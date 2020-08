Bob l'éponge : le nouveau spin-off sera centré sur Patrick l'étoile de mer

Patrick l'étoile de mer va piquer la vedette à Bob l'éponge

Alors que Nike a dévoilé ses sneakers inspirées de Bob l'éponge, les projets se multiplient autour de la célèbre série animée qui est diffusée sur Nickelodeon depuis 1999. Et en plus de Kamp Koral, le spin-off sur l'enfance de Bob (dont le titre n'est pas définitif), Deadline a révélé qu'un autre spin-off est prévu. Cet autre spin-off sera quant à lui centré sur Patrick l'étoile de mer.

Le BFF rose et pas très futé de Bob l'éponge sera en effet la star du spin-off The Patrick Star Show. Bill Fagerbakke prêtera sa voix dans la version originale, lui qui "incarne" Patrick depuis les débuts de la série animée. Le média a précisé que les acteurs qui donnent de la voix pour les personnages de ce nouveau projet auraient déjà commencé à enregistrer.

De quoi parlera ce nouveau spin-off ?

Le site américain a aussi donné quelques détails sur l'histoire de The Patrick Star Show. Même si l'intrigue n'est pas encore connue, elle devrait se situer sur Patrick et sa famille. Vous en apprendrez en effet davantage sur l'étoile de mer et ses proches. Deadline a aussi indiqué que vous devriez retrouver des persos cultes de la série Bob l'éponge (ou SpongeBob SquarePants en VO) mais aussi découvrir des nouveaux personnages. Un spin-off qui devrait être dans la veine de The Larry Sanders Show et Comedy Bang! Bang!.

A noter qu'il y avait déjà eu trois adaptations en films : Bob l'éponge, le film sorti en 2004, Bob l'éponge, le film : un héros sort de l'eau et Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles dont la date de sortie a été repoussée à 2021.