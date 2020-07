Blindspot saison 5 : dernier épisode mortel ou happy ending pour Jane ? On vous dit tout

Ce jeudi 23 juillet 2020, NBC a diffusé le 100ème épisode de Blindspot, qui était également le dernier épisode de la série. Et malheureusement pour le coeur des fans, celui-ci était particulièrement douloureux avec un triste sentiment de boucle bouclée. Apparue pour la première fois dans un sac, Jane Doe a tout simplement fait ses adieux aux téléspectateurs en trouvant sa place dans un nouveau sac, mais cette fois-ci : un sac mortuaire.

Destin tragique pour Jane

Oui, vous avez bien lu, l'héroïne incarnée par Jaimie Alexander a été tuée. Comment ? A cause du ZIP, évidemment. Il a en effet été révélé que son exposition à cette drogue dans l'épisode précédent lui avait été fatale, la faute à son historique avec un tel produit. Malgré l'administration d'une antidote de la part de Patterson, son corps - qui en avait déjà énormément souffert il y a des années de cela, n'était plus en mesure de combattre ses effets et son temps était donc compté durant tout le reste de ce final.

Un déchirement pour Jane, ses collègues et pour les fans, qui nous a néanmoins offert de jolies choses. Premièrement, les effets secondaires de son empoisonnement au ZIP lui ont permis d'avoir des visions d'anciens personnages de la série, ce qui a logiquement joué sur notre corde nostalgique. Deuxièmement, ces visions l'ont aidée à déjouer le plan de Ivy (qui souhaitait faire exploser une bombe au ZIP en plein New York), permettant ainsi à l'héroïne de partir sur une victoire.

Une morte... pas vraiment morte ?

Enfin, troisièmement... OUBLIEZ ce que l'on vient de dire. Hein ? Quoi ? Oui, si Jane semble réellement mourir à la fin de la série, la réalité est loin d'être si évidente. Et ce n'est pas Martin Gero (le créateur) qui nous contredira. Interrogé par TVLine sur le sens de la scène finale avec ce dîner organisé avec toute la bande en compagnie de Jane (réalité ou version du paradis imaginée par Jane ?), le showrunneur a mystérieusement déclaré, "Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une interprétation correcte. 50% des gens qui ont vu le final [avant la diffusion] pensent qu'elle est toujours en vie, 50% pensent qu'elle est morte. On voulait que tout le monde y trouve son compte. On a fait les choses que nous voulions voir, mais on savait également que les fans avaient envie de voir certaines choses."

Vous ne trouvez pas ça très clair ? Ça ne s'arrange pas ensuite. Relancé par TVLine sur la survie ou non de Jane à la fin de la série et sur l'ambiguïté volontairement mise en place à ce sujet, Martin Gero a confessé, "Je ne vais pas vous dire si elle est morte ou non. Mais sachez une chose, ça ne sera pas une fin ambiguë pour la majorité des gens. La plupart vont réellement croire à l'une des deux possibilités et auront assez de preuves pour s'en satisfaire. C'est ce que l'on a tenté de faire. Oui, ça semble ambiguë si vous faites un pas en arrière, mais en réalité, à travers l'expérience de votre visionnage, tout vous paraîtra clair que ce soit d'une façon ou d'une autre".

Autrement dit, si vous êtes de nature positive/optimiste, il vous semblera évident que Patterson a trouvé un moyen de sauver Jane. A l'inverse, si vous n'êtes jamais convaincus par les happy ending, il vous sera logique d'imaginer Jane mourir au regard de toute la série. Bref, les débats entre fans s'annoncent mouvementés.