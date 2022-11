Bleach - Thousand-Year Blood War : absent de Disney+ en France, l'anime pourrait débarquer sur Netflix

Un simple détail qui ne nous concerne pas ? Oui, mais non. Très clairement, il s'agit d'une situation que personne n'avait vu venir. Autrement dit, si Netflix est capable d'un tel revirement si excitant en Inde, qui nous dit que le site de streaming ne prépare également pas un tel move en France ?

A ce jour, rien n'a encore été communiqué en ce sens, mais quand on sait que la France est l'un des pays qui consomme le plus d'anime / mangas et que Netflix fait tout pour étendre sa présence dans ce genre (le site a récemment acquis Detective Conan et prépare une série live-action One Piece), l'arrivée de Bleach au sein du catalogue apparaîtrait presque comme une évidence. A suivre !