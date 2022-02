Blake Lively et Ryan Reynolds : leur beau geste pour les réfugiés ukrainiens

En plus d'être l'un des couples les plus glamours d'Hollywood, Blake Lively et Ryan Reynolds ont le coeur sur le main et l'ont encore prouvé. Alors que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage de Green Lantern ont décidé de s'engager pour la bonne cause... en mettant la main au portefeuille.

>> Les Simpson : une prédiction de la guerre menée par la Russie ? Le showrunner s'explique : "Ce n'était pas difficile à prédire" << Depuis le début du conflit, 352 civils ukrainiens sont morts dans les attaques russes dont 14 enfants, a rapporté le ministère ukrainien de la santé ce dimanche 27 février. Plus de 1680 personnes dont 116 enfants ont été blessés. Selon les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes avaient déjà quitté l'Ukraine avant même l'invasion de la Russie.