"On a juste compris que les choses allaient forcément mal tourner"

A l'occasion d'une interview accordée au Hollywood Reporter, le créateur est ensuite revenu plus longuement sur ce cas si particulier. "En terme de prédictions, il y a deux genres : les classiques/futiles comme les problèmes de cheveux de Don Mattingly qu'on a pu voir dans l'épisode Homer a the Bat, et il y a les prédictions comme celle-ci, a-t-il rappelé. Et je déteste avoir à le dire, mais je suis né en 1961 et donc, 30 années de ma vie ont été passées avec le spectre de l'Union Soviétique. Donc pour moi, c'est tristement plus proche d'une norme que d'une prédiction. On a juste compris que les choses allaient forcément mal tourner".

Oui, là où les prédictions des Simpson font habituellement sourire les fans, Al Jean s'est presque montré désolé d'avoir vu juste ici, "C'est le genre de prédictions où l'on référence quelque chose qui s'est déjà produit et qui se produit à nouveau, mais que l'on aurait aimé ne pas voir". Malheureusement, il l'a ensuite ajouté, cela n'a rien d'un hasard cette fois, mais d'une simple réalité qui a mis du temps à exploser, .

"Les agressions historiques ne disparaissent jamais vraiment et vous devez toujours être très vigilants, a déploré Al Jean. En 1998, quand la séquence a été diffusée, nous étions peut-être au zénith des relations entre les USA et la Russie. Mais dès que Poutine est arrivé au pouvoir, tout le monde a bien pris conscience qu'il était le méchant et que de mauvaises choses allaient finir par arriver".

Une nouvelle preuve que même si Les Simpson a pour but premier de nous faire rire, la série est également très douée pour dépeindre notre monde et lire notre société. Et ça ne nous donne pas franchement envie de revoir les anciens épisodes au risque de finir en PLS.