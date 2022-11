Blacklist saison 9 : un saut dans le temps, des départs... ce qui vous attend dans la suite

Raymond Reddington is back. Lancée sur Netflix le 13 novembre, la saison 8 de Blacklist est déjà numéro 3 des séries les plus vues sur la plateforme en France. La preuve que les mystères entourant le personnage joué par James Spader continuent de nous passionner. Et ça ne va pas s'arrêter là : la saison 9 a été diffusée entre octobre 2021 et mai 2022 aux US sur NBC. Une suite déterminante puisqu'elle est la première saison sans Megan Boone qui a décidé de quitter la série. Mais son personnage, Elizabeth Keen, sera toujours au coeur des intrigues.

La mort de Liz comme fil rouge

Même si elle n'est plus là, Elizabeth Keen sera quand même présente en pensée puisque l'équipe va tenter de découvrir les véritables circonstances derrière sa mort. Une enquête semée d'embuches et de révélations fracassantes qui sera conclue dans le final de la neuvième saison. En effet, les scénaristes ont décidé de mettre fin à cette histoire pour se concentrer ensuite sur un nouveau mystère (on vous en parle plus bas).

Un saut dans le temps

La saison 9 de Blacklist ne suivra pas directement la mort de Liz dans la saison 8 : on retrouvera les personnages deux ans plus tard. Et il y aura eu du changement ! L'équipe du FBI aura été dissolue durant cette période mais va se reformer. Et elle aura un nouveau membre improbable : Dembe (Hisham Tawfiq) sera devenu agent du FBI ! Eh oui. C'est suite à une blessure alors qu'il est infiltré que l'équipe va se reformer. La saison montrera aussi comment chaque membre de l'équipe a vécu la mort de Liz via des flashbacks.

Deux gros départs à venir

Mais cette suite de Blacklist s'annonce aussi émouvante pour les fans avec deux gros départs dans le dernier épisode : Aram (Amir Arison) et Park (Laura Sohn) vont quitter l'équipe. Le premier va partir pour New York et prendre une pause d'une durée indéterminé tandis que Park va découvrir qu'elle est enceinte.