Black M se confie sur son enfance compliquée : "J'ai vécu dans la rue"

Black M fait des confidences sur son enfance compliquée

Devenu une star d'abord avec Sexion d'Assaut puis grâce à ses titres en solo comme Sur Ma Route ou Ainsi valse la vie, Black M n'a pas eu une enfance des plus faciles. Dans une interview, le chanteur s'est confié sur son passé et a dévoilé avoir vécu dans la rue quand il était plus jeune.