Billie Eilish : "On a abusé de moi", ses confidences touchantes sur son passé difficile

Le 30 juillet 2021, Billie Eilish dévoilera "Happier Than Ever", son nouvel album. Pourtant, si ce titre laisse espérer une ambiance légère et fun, ce projet musical sera également porté par quelques titres forts et lourds. Ca sera notamment le cas de Getting Older, une chanson qui permet à la star de revenir sur un abus dont elle a été victime.

"On a abusé de moi alors que j'étais vulnérable"

Un traumatisme qui a fortement impacté la vie de Billie Eilish, mais qui lui paraissait important d'aborder publiquement aujourd'hui. "Il fallait que j'en parle tôt ou tard, a-t-elle affirmé à Madame Figaro. J'ai vécu quelque chose de traumatisant : on a abusé de moi alors que j'étais vulnérable".

Toutefois, ne comptez pas sur elle pour tout "raconter en détail sur ce qui s'est passé". Elle l'a précisé, en tant qu'artiste, elle se doit de mettre des barrières, "Je dis, mais je ne dévoile pas tout parce que ce genre d'expérience vous mène à imposer des limites entre le monde et vous-même." Surtout, l'important pour Billie Eilish avec ce titre était ailleurs.

La mission de Billie Eilish

"Ce n'est pas facile d'en parler, parce qu'un événement de ce genre massacre la confiance en soi, a-t-elle rappelé avec justesse. Mais il le faut car cela arrive souvent. Je ne veux pas que les victimes se sentent seules." C'est effectivement la mission que s'est donnée la récente gagnante aux Grammy Awards, celle d'ouvrir la voie à d'autres et leur tendre la main pour oser parler.

"Si j'en parle dans plusieurs chansons, c'est pour expliquer qu'on peut trouver le courage de dénoncer, de se libérer d'un sentiment de culpabilité et de dire : 'Je ne l'ai pas choisi.', a expliqué la chanteuse. L'abus de pouvoir, peu importe la manière dont il est exercé, n'a pas d'excuse."

La jeune femme ne l'a pas caché, elle a un rêve bien précis en tête, "Je veux changer le monde en mieux." On ne sait pas si cette chanson suffira, mais elle nous amène néanmoins dans la bonne direction.