Better Call Saul saison 6 : Walter White et Jesse Pinkman de retour pour la fin de la série

L'attente s'apprête à prendre fin. Le 18 avril 2022, AMC débutera enfin la diffusion de la saison 6 de Better Call Saul, toujours portée par Bob Odenkirk, qui sera également la dernière. Une conclusion très importante, puisque celle-ci fera le lien avec les débuts de Breaking Bad et nous permettra ainsi de mieux comprendre comment le Jimmy du spin-off est devenu le Saul Goodman, avocat véreux et sans amis, de Walter White et Jesse Pinkman.

Walt et Jesse débarquent dans Better Call Saul

Et en parlant de ce duo emblématique, les créateurs de la série ont bel et bien prévu une belle surprise. Alors que la série dérivée a déjà permis les retours de nombreux personnages cultes de Breaking Bad (Mike, Gus Fring, Tuco Salamanca, Lydia Rodarte-Quayle, Hank...), son final mettra prochainement en scène ceux de Walter et Jesse.

A l'occasion d'une rencontre avec la presse ce week-end, Peter Gould (créateur) a en effet confirmé qu'un tel événement avait réussi à se mettre en place dans le plus grand des secrets, "Je ne veux pas gâcher la moindre surprise pour le public, mais je dirais que la première question que l'on a pu se poser en débutant la série c'était, 'Est-ce que l'on verra Walt et Jesse à l'écran ?'. Et plutôt que de rester vague, je vais vous dire que oui". Puis, immédiatement après cette annonce, le compte Twitter officiel d'AMC a lui-même réagi à la nouvelle en postant une photo du binôme et en déclarant, "Ils sont de retour". Vous pouvez respirer, ce n'est donc pas un poisson d'avril en retard.

Un retour encore mystérieux

Une promesse particulièrement excitante, même s'il faudra logiquement patienter avant d'en savoir plus. Et pour cause, sans grande surprise, Peter Gould n'a pas souhaité en dire davantage sur cette présence tant espérée, "De quelle façon ou quelles seront les circonstances de ce retour ? Il vous faudra attendre pour le découvrir. Et je peux déjà dire que ce n'est que l'une des choses que vous allez pouvoir découvrir cette saison".

De fait, on ne sait pas encore si Bryan Cranston et Aaron Paul - qui s'étaient déjà retrouvés dans le film El Camino, seront présents dans un ou plusieurs épisodes, ni s'ils auront une réelle importance à l'écran ou feront un simple caméo. Qu'importe, on prend tout !